Nadal y cómo superó "un momento difícil" ante Schwartzman

El español Rafael Nadal reconoció haber pasado un momento difícil en su duelo de cuartos de final de Roland Garros contra el argentino Diego Schwartzman, pero destacó su capacidad para mantener la calma y darlo la vuelta.

"He sabido encontrar la calma para golpear la bola como en los entrenamientos. Estaba jugando corto, con un gesto brusco, sin longitud para jugar contra alguien del nivel de Diego. Tenía que calmarme y recuperar mis mejores golpes", analizó tras la victoria 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 que le clasifica por decimocuarta vez para semifinales de Roland Garros.



"Necesitaba la sensación de tranquilidad, que el brazo tuviera la longitud adecuada, hacer un gesto armónico, largo. El rival estaba jugando bien. He tenido la calma de salir con la determinación clara y ha salido bien. He encontrado ese momento cuando lo necesitaba. Después he dado mi mejor nivel en este torneo", señaló.



Nadal restó importancia al set perdido contra Schwartzman, el primero que se deja en París desde la final de 2019.



"No pretendo ganar sin perder un set, no es mi intención. No me digo que si lo pierdo es un desastre, forma parte del juego. Afrontamos a los mejores del mundo, forma parte de mi carrera de tenista", indicó.

El español reconoció que tiene que volver a aclimatarse a jugar con público en las gradas.



"Nos tenemos que acostumbrar. Tuvimos que acostumbrarnos a jugar sin público y ahora hay que volver a hacerlo con público, con esos ruidos que son fantásticos. Pero cuando llevas tiempo sin vivirlo te pillan de sopetón", afirmó.



"Pero la energía con el ambiente de esta ocasión no es comparable a la de una grada vacía, que es más triste, la gente trasmite una emoción superior", señaló el tenista, que jugó con 5.000 espectadores después de que las autoridades francesas relajaran las restricciones ligadas a la pandemia.