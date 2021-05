Tras ganar el Torneo de Belgrado, Djokovic mandó mensaje a Nadal y Federer

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró este sábado, al ganar el torneo de Belgrado, que este triunfo ha sido una buena preparación y referencia para Roland Garros, que comienza la próxima semana en París y donde aspira a todo.



"Voy a por el título en Roland Garros", dijo el tenista serbio, quien conquistó el título número 83 de su carrera al vencer en Belgrado por 6-4 y 6-3 al eslovaco Alex Molcan, 255 del ránking mundial.



"En los pensamientos estaba ya en París", admitió Djokovic que subrayó que tenía "ganas" de conquistar el trofeo en Belgrado, su ciudad natal, y "un motivo adicional", ya que el mes pasado se quedó sin la final en este mismo escenario al caer en semifinales ante el ruso Aslan Karatsev.

El tenista serbio indicó que no suele jugar la semana antes de torneos Grand Slam, como el de París, pero que está vez ha hecho una excepción por tener pocas posibilidades de jugar en casa, y que por eso "ha sido fácil la decisión".



En París, Djokovic podría cruzarse con Rafael Nadal en semifinales.



"Sinceramente, creo que no es gran diferencia jugar contra Rafa en una semifinal o la final. Jugar contra él es el mayor desafío que uno puede tener en tierra batida", dijo Djokovic.



"Nos hemos encontrado numerosas veces en la cancha central y sé cómo es eso. En Roma jugué bien contra él y creo que tengo buenas posibilidades contra cualquiera", indicó el serbio, quien perdió ante Nadal la final del Master 1.000 de la capital italiana hace dos semanas.



"Tengo que confiar en mis habilidades, me siento bien, he ganado el torneo aquí (en Belgrado) y espero que aprovecharé esta confianza en mí", agregó.

Djokovic señaló que "es muy largo el camino" hasta la eventual semifinal contra Nadal en París, aunque "lo desean todos, igual que los cuartos de final contra (Roger) Federer".



"Esperemos que se llegue al partido contra Nadal", dijo.



"No se puede influir en el sorteo, pero lo que yo puedo hacer es centrar mi atención sólo en el día siguiente y llevarme a mí mismo en la óptimo estado", consideró.



"Cuando estoy equilibrado puedo ganar a cualquiera y en cualquier superficie, y lo he probado en mi carrera. Espero lo mejor. Será un desafío, pero estoy listo", concluyó el número uno.