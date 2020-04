Tenista colombiano confirmó que contrajo coronavirus

El tenista colombiano Nicolás Barrientos informó que contrajo la COVID-19 aunque ya no presenta síntomas de la enfermedad.

"Este lunes 13 de abril me llamaron (...) para decirme que salí positivo por COVID-19", dijo el jugador de 32 años a la página especializada Match Tenis.

Barrientos aseguró que hace dos semanas empezó a presentar síntomas, le realizaron la prueba y el lunes le dieron los resultados.

"Ya no tengo síntomas hace mas o menos doce días, me siento muy bien. Incluso he estado haciendo ejercicios. La verdad estoy al 100% recuperado", afirmó.

Nacido en la ciudad de Cali (suroeste), Barrientos ocupa la posición 776 de sencillos y la 257 en dobles del escalafón de la ATP.

La raqueta caleña ganó la medalla de plata en individuales en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 y en dobles en los Suramericanos de Santiago en 2014.

Obtuvo la presea de bronce en los Centroamericanos y del Caribe disputados en la ciudad mexicana de Veracruz en 2014.

Además ha sido compañero de dupla de Juan Sebastián Cabal, número uno del mundo en dobles junto a su pareja, el también colombiano Robert Farah.

Barrientos es el segundo deportista colombiano que revela públicamente haber contraído el nuevo coronavirus tras el ciclista Fernando Gaviria, del Team UEA Emirates, quien el 26 de marzo dijo haberse recuperado del virus.

En cuarentena obligatoria desde el 25 de marzo, Colombia reporta 112 muertes y 2.852 contagios detectados de la COVID-19.