US Open: Así se jugará la primera ronda del cuadro masculino

El español Rafael Nadal se estrenará en el Abierto de Estados Unidos 2022 ante el australiano Rinky Hijikata, número 198 del ránking mundial, mientras que su compatriota Carlos Alcaraz debutará frente al argentino Sebastián Báez, número 37, según el sorteo del cuadro celebrado este jueves.

El británico Cameron Norrie y el ruso Andrey Rublev figuran como posibles rivales de Nadal en un hipotético cuarto de final, mientras que el italiano Jannik Sinner y el polaco Hubert Hurkacz están potencialmente en el camino de Alcaraz, que no se verías las caras con Nadal hasta las semifinales.

El torneo neoyorquino no contará este año con el serbio Novak Djokovic, tres veces campeón y finalista el año pasado, quien renunció a participar pocas horas antes del sorteo, al no poder acceder a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

Nadal se podría enfrentar al argentino Diego Schwartzman en un hipotético duelo de octavos de final, mientras que, en el otro lado del cuadro, el ruso Daniil Medvedev, vigente campeón, tiene en el horizonte una posible semifinal con el griego Stefanos Tsitsipas.

Nadal podría medirse en segunda ronda con el ruso Aslan Karatsev o el italiano Fabio Fognini y comparte lado del cuadro con Carlos Alcaraz, quien podría tener una segunda ronda con el argentino Federico Coria o el holandés Tallon Griekspoor.

Tras caer en su debut en Cincinnati contra el croata Borna Coric, a la postre campeón, Nadal peleará en Flushing Meadows por su quinta corona y su estreno será ante un Hijikata que accede al cuadro principal con una carta de invitación.

El mallorquín, que solo jugó un partido desde el último torneo de Wimbledon por una lesión en los abdominales, tiene en el papel un posible cruce con Schwartzman en octavos y con Cameron Norrie, séptimo favorito, o Andrey Rublev, noveno cabeza de serie, en los cuartos de final.

Potencialmente, podría haber una semifinal española con Alcaraz, tercer cabeza de serie.

El murciano, ganador de los Masters 1.000 de Miami y Madrid este año, tiene un cuadro exigente, con una posible cuarta ronda contra Coric, un octavo contra el croata Marin Cilic y unos cuartos contra el italiano Jannik Sinner o el polaco Hubert Hurkacz.

En el otro lado del cuadro, el vigente campeón Medvedev se enfrentará al estadounidense Stefan Kozlov en primera ronda y podría cruzarse con el español Roberto Bautista en los octavos de final.

De avanzar, podría medirse con el canadiense Felix Auger Aliassime, sexto favorito, en los cuartos y con Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, en las semifinales.

Sería la reedición de las semifinales del torneo de Cincinnati, en las que el griego salió ganador antes de perder la final ante Coric.

El español Pablo Carreño, reciente campeón del Masters 1.000 de Montreal, tendrá una primera ronda contra el austríaco Dominic Thiem, campeón de este torneo en 2020.

Desde entonces, Thiem ha tenido un proceso de involución y ocupa ahora la posición 231 en el ránking mundial.

No estará Djokovic, quien comunicó con un tweet su renuncia al no cumplir con el requisito de vacunación vigente en Estados Unidos para los no ciudadanos.

Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, no ha podido disputar la gira americana de 2022, tanto en la apertura como en este cierre de temporada, por su negativa a vacunarse.

El serbio, ganador de 21 'grandes', tampoco pudo disputar el último Abierto de Australia por la misma razón.