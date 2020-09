Angélica Bernal avanzó a semifinales del US Open en silla de ruedas

La deportista colombiana de 25 años María Angélica Bernal debutó con victoria este jueves 10 de septiembre en el US Open en la modalidad de silla de ruedas al superar con parciales 4-6, 6-3, 6-3 a la británica Lucy Shuker y avanzar de esta manera a semifinales del certamen.

Bernal supo reponerse después de caer en el primer set y en una hora y 58 minutos pudo remontar para derrotar a su rival.

A big win for 🇨🇴 Angelica Bernal!



She defeats Lucy Shuker, 4-6, 6-3, 6-3, to move to the wheelchair women's singles SFs. #USOpen pic.twitter.com/EyoJx1WtPn