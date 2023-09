Primera semifinal femenina en el US Open

La tenista checa Karolina Muchova (10) derrotó este martes a la rumana Sorana Cirstea (30) y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentará a la estadounidense Coco Gauff (6).

Muchova cerró su partido de cuartos de final con autoridad por 6-0 y 6-3 en una hora y 37 minutos.

La checa ha vivido un ascenso asombroso en los últimos meses, tanto que a estas alturas de 2022 era la número 235 del mundo y fue eliminada en la primera ronda del 'grande' neoyorquino.

Ahora se encuentra en el 'top 10' de la WTA y este año fue finalista de Roland Garros.

Muchova tendrá un duelo complicado en semifinales ante Gauff, de solo 19 años, que está jugando a un fantástico nivel en este 'grand slam' y que además es una de las jugadoras más queridas en estos momentos por la afición local de Flushing Meadows.

Gauff arrasó en su partido de cuartos este martes y trituró a la letona Jelena Ostapenko (21) por 6-0 y 6-2 en una hora y ocho minutos.

Por el otro lado del cuadro, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), que al terminar este torneo será la nueva número uno del ránking en lugar de la polaca Iga Swiatek (1), se enfrentará este miércoles en cuartos a la china Qinwen Zheng (23).

La vencedora de ese duelo se verá las caras en semifinales con la ganadora del partido entre la checa Marketa Vondrousova (9) y la estadounidense Madison Keys (17).