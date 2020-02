El video que muestra los secretos de Bolt para batir el récord de los 100 metros

Usain Bolt rompió los registros en el Mundial de Atletismo de Berlín en 2009, el jamaiquino, con un tiempo de 9.58 segundos, mostró de lo que era capaz y, además de establecer un nuevo récord mundial, se situó en la cima del deporte a nivel mundial tras una increíble demostración en la que es considerada como la competencia reina de la disciplina, los 100 metros planos.

La presencia de competidores como Tyson Gay, de Estados Unidos y su mayor rival en la competencia, así como la de su compatriota y compañero de equipo Asafa Powell, no fue impedimento para que Bolt impusiera un registro hasta el momento no superado y del que el atleta todavía puede hacer alarde, pues son pocos los que imaginaron que alguien podía llegar a desarrollar la velocidad que el joven de 22 años, en ese momento, alcanzó.

Teniendo en cuenta esto, las cuestiones básicas que el análisis de video remarca incluyen la posición del atleta al momento de la arrancada, la forma de mover sus piernas, la fuerza de sus pisadas y cómo, a medida que pasa cada metro de carrera, fue consiguiendo una distancia que lo hizo inalcanzable para los mencionados Gay y Powell, grandes atletas que cayeron vencidos por este gigante de la disciplina.

El primer punto a tener en cuenta es la forma en la que se posicionó Bolt tras la salida: su tobillo, rodilla, cadera y hombro quedaron en posición de ejercer el mejor uso de la fuerza posible. Posteriormente, la forma en que mueve su rodilla hacia el frente, le permitió alcanzar la velocidad máxima a los pocos metros de la arrancada, velocidad que mantiene y que ayudada por una pisada más suave y un movimiento del cuerpo más fluido, le permiten sacarle ventaja a Gay y alcanzar una marca con la que se metió en la historia.

Este es el video de análisis:

This is why Usain Bolt has the 100m World Recordpic.twitter.com/8uUQyYZWkx