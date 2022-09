Alonso se disculpa con Hamilton tras accidente en el Gran Premio de Bélgica

El español Fernando Alonso (Alpine) se disculpó públicamente con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) por las palabras que le dedicó por radio tras chocar en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que se disputó el pasado fin de semana en Spa.

"Primero de todo, Lewis es un campeón y una leyenda de nuestra época. Cuando dices algo, lo siento al repetirlo, contra un británico, se habla mucho en los medios y ellos también dicen cosas sobre mí o sobre Carlos (Sainz). Si le dices algo a un piloto latino, es más divertido, pero si se lo dices a otros, es más serio. Me disculpo, no pensé lo que dije", comentó Alonso en la rueda de prensa previa al GP de Países Bajos, tal y como recoge la web soymotor.com.

Alonso partía de la tercera posición en Spa, donde Hamilton cometió un error y le tocó en los primeros metros del circuito y, por radio, comentó que era un "idiota" por cerrarle la puerta por fuera y dijo que solo sabía conducir si salía primero, una reacción que fue emitida en la retransmisión de la prueba.

"No creo que Lewis solo sepa correr saliendo desde delante. Hay hechos que lo demuestran a la perfección. Son cosas que dices en el calor del momento. Nada que dije era verdad, tengo un gran respeto por él. Cuando me acerque a él luego, me disculparé, no tengo problemas con él. La adrenalina de luchar por ser segundo o tercero me hizo decir esos comentarios que no debería haber dicho", admitió.

El asturiano restó trascendencia a lo ocurrido y afirmó que no hay "mucho de qué culpar" al heptacampeón sobre ese incidente.

"Viendo las repeticiones y todo, es algo que puede pasar en una primera vuelta. Estamos todos muy juntos. Ya dije después que fue un incidente de carrera. Cuando dices algo por la radio, lo haces para hablar con tu ingeniero y preparar la estrategia. En fútbol no se emite lo que dice un jugador cuando le entran al tobillo", señaló el bicampeón de la Fórmula 1.