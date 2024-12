Norris lidera en Yas Marina: parrilla de salida Gran Premio de Abu Dabi

El inglés Lando Norris -desde la 'pole'- y el australiano Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, saldrán desde la primera fila este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cierra el Mundial de Fórmula Uno más largo de la historia, en el circuito de Yas Marina, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará tercero y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), octavo.



Norris, de 25 años, logró su novena 'pole' en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 595 milésimas, 209 menos que Piastri y con una ventaja de 229 respecto a Sainz; cuyo compañero, el monegasco Charles Leclerc -que ya había sido sancionado el viernes con la pérdida de diez puestos en parrilla- quedó eliminado en la Q2, por lo que saldrá último este domingo.

Lea también: Jhon Jader Durán le dio un triunfo vital al Aston Villa en Premier League



El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) arranca décimo y el argentino Franco Colapinto (Williams) lo hará desde la decimoctava posición en la última carrera del año. En la que McLaren defiende 21 puntos ante Ferrari en su lucha por el Mundial de constructores, y en la que Leclerc -penalizado el viernes, al haber cambiado por tercera vez este año la batería; y al que este sábado se le anuló una muy buena vuelta por saltarse los límites de la pista- debe remontarle ocho puntos a Norris si quiere arrebatarle el subcampeonato de pilotos al 'poleman' de Bristol.



La cosa pinta, por tanto, bastante mejor para la escudería de Woking en su afán de capturar su noveno título de constructores, el primero desde 1998 -el del primer título del doble campeón finés Mika Hakkinen-. Pero en todo este asunto, Sainz no tiene nada que perder y mucho que ganar. El talentoso piloto madrileño fue taxativo al ser cuestionado por Efe tras la cronometrada principal: no firma repetir el tercer. Quiere ganar para salir por la puerta grande.



"No, no firmaría un tercer puesto, porque somos capaces de más. Y, como dijo Lando (Norris) tengo algo menos que perder mañana. Mañana sabemos que tenemos que hacer más de lo que hicimos hoy; y vamos a ir a por ello. Eso, por dos motivos claros. El primero, porque lo necesitamos para el Mundial de constructores. Y para tener esa oportunidad, tenemos que ganar, que McLaren tenga algún problema; y que Charles (Leclerc) logre entrar en los puntos. Y el segundo, porque quiero ganar", indicó a Efe Sainz este sábado en Yas Marina.



Los McLaren, que ya habían sido los más rápidos en los ensayos del viernes, en los que Norris encabezó la tabla de tiempos, también habían dominado este sábado el último libre, que se disputó de día, esta vez con Piastri por delante del inglés. En un entrenamiento en el que Sainz y Alonso marcaron el quinto y el decimoquinto tiempo, respectivamente.



El prometedor Piastri (1:23.433) había mejorado en 193 milésimas a Norris y en 390 al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton -que disputa su última carrera con Mercedes, escudería con la que ganó seis de sus títulos-, en un ensayo en el que 'Checo' marcó el décimo tiempo -a 85 centésimas- y el argentino Colapinto, el vigésimo: a un segundo y 333 milésimas del australiano.

Le puede interesar: Cali se refuerza: buscarían jugador de selección Colombia



Sainz se había quedado a 438 milésimas de Piastri y a 27 del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que hace dos semanas certificó de forma matemática su cuarto título seguido; que había sido cuarto en el último ensayo, y que este domingo sale quinto. Y Alonso había sido decimoquinto en el último libre, a un segundo y 20 milésimas del piloto 'aussie' de la escudería de Woking.



Hamilton -que disputa su última carrera con Mercedes, escudería con la que ganó seis de sus títulos- provocó la gran sorpresa de la calificación, al quedar eliminado a las primeras de cambio. Sir Lewis la pifió en el tercer sector, en el que se llevó por delante un bolardo; y quedó fuera de combate en la Q1, en la que también cayó Colapinto, en su noveno gran Premio desde que debutó, el pasado 1 de septiembre, en el de Italia, en Monza.



Leclerc marcó el mejor tiempo de la primera ronda, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber) -que este domingo afronta su última carrera en la F1 desde el noveno puesto- y de Sainz (Ferrari). A 'Checo' le habían quitado una vuelta por traspasar unos límites que el mexicano no había excedido, por lo cuál se la devolvieron y pasó con el sexto tiempo. Alonso se libró por los pelos, al pasar con el decimoquinto crono.

'Checo' largará desde la quinta fila, al lado de Bottas, en una carrera prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros, que empezará de día y concluirá con luz artificial.