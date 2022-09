¿Fernando Alonso al Rally Dakar?: Fecha de su retiro y planes luego del mismo

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno que la próxima temporada competirá en la escudería Aston Martin, apuntó que espera seguir en el Mundial "al menos dos o tres años más", porque se considera "al cien por cien" y anticipó que volverá a intentar el rally Dakar.

En una entrevista con la plataforma Dazn, Alonso analiza su futuro, el cambio de escudería y la actualidad del campeonato mundial.

Vea también: Llegó el retiro de Serena Williams; cayó en el US Open y se despidió del tenis profesional

"Espero estar en Fórmula Uno al menos dos o tres años más, creo que estoy al cien por cien. Y luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez”.

En relación a la polémica con el piloto británico Lewis Hamilton, dijo: “Son cosas que dices y no piensas. Error mío por decirlas. Pero bueno, al mismo tiempo, la Formula Uno tienes que entenderla. Es todo un poco de show e intentaremos no darles demasiado show cuando sea polémico”, dijo.

El español ya se disculpó públicamente con Hamilton (Mercedes) por las palabras que le dedicó por radio tras chocar en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que se disputó el pasado fin de semana en Spa.

Alonso partía de la tercera posición en Spa, donde Hamilton cometió un error y le tocó en los primeros metros del circuito y, por radio, comentó que el británico era un "idiota" por cerrarle la puerta por fuera y dijo que solo sabía conducir si salía primero, una reacción que fue emitida en la retransmisión de la prueba.

Le puede interesar: [Video] Se quitó la camiseta para que el árbitro mostrará su última amarilla como profesional

Alonso se sincera sobre lo que le llevó a cambiar de escudería: “Fue por las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y, quizá, las que faltaban en Alpine. O las muestras de cariño que quizá no tuve aquí. Alpine tenía a Piastri, el joven talento de la academia, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine”.