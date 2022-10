Sorpresa en la F1: Verstappen revela la fecha en la que se retirará de la categoría

El piloto neerlandés Max Verstappen se convirtió en bicampeón de la Fórmula 1 después de ganar el pasado domingo 9 de octubre el Gran Premio de Japón. A falta de cuatro pruebas para finalizar la temporada, la figura de la escudería Red Bull logró la diferencia necesaria con su perseguidor el monegasco Charles Leclerc.

Con el título asegurado, Verstappen hizo un balance de lo que ha sido el año, pero además reveló la fecha en la que planea retirarse de la F1.

El neerlandés afirmó que pretende cumplir con su contrato en el equipo austriaco y posteriormente tiene en mente asumir nuevos retos como piloto.

"No me veo conduciendo hasta que tenga 40 años porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la F1 por un par de años más... Estoy firmado hasta el 2028", dijo en diálogo con Sky Sports.

"Después de eso, también depende de cómo vaya todo, pero probablemente intentaré hacer algunos tipos diferentes de carreras porque también es importante probar cosas diferentes".

Balance de la temporada 2022:

Max Verstappen diferenció la cerrada lucha que vivió con Lewis Hamilton para ganar el campeonato en el 2021 a la cierta tranquilidad con la que disputó el certamen del 2022.

"Ya sabes, el año pasado, todo el camino hasta la última carrera es probablemente el peor tipo de sentimiento, entrar en esa última carrera. Pero también porque en ese momento, no creo que ya fuéramos los más rápidos, así que eso tampoco no ayuda. Y este año, ha sido muy, muy diferente en emociones desde el principio, durante todo el año".