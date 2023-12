Los Celtics vuelven a sufrir, pero ganan y se mantienen líderes en la NBA

Los Boston Celtics pasaron por segunda noche consecutiva muchos apuros, pero ganaron este viernes a los Toronto Raptors por 120-118 y se mantienen invictos en casa (16-0).



Los Celtics estuvieron el jueves al borde de un descalabro memorable ya que los Detroit Pistons, hundidos con 28 derrotas seguidas -la peor racha de la historia de la NBA-, les pusieron contra las cuerdas y les obligaron a ir a la prórroga, donde en último término se impusieron los de verde (128-122).



Solo un día después, los Celtics, esta vez sin Jayson Tatum y Kristaps Porzingis, volvieron a jugar con fuego pero, una vez más, no se quemaron pese a un desenlace muy apretado ante los Raptors.

Vea también: Nairo no se escondió y reveló dura verdad antes del Tour Colombia 2024



El equipo canadiense, que llegó a ir por delante en el último cuarto, aterrizó en los últimos 33 segundos solo dos puntos abajo (118-116) y tiros libres, pero Dennis Schröder falló uno de ellos (118-117 con 16 segundos por jugarse).



Jrue Holiday también se dejó un tiro libre por Boston (119-117), por lo que a Toronto todavía le quedaban 14 segundos por delante. No obstante, Scottie Barnes falló una penetración y Pascal Siakam no pudo hacerse con el rebote ofensivo.



Con solo dos segundos en reloj, parecía que el triunfo local estaba ya garantizado con tiros libres para Holiday. El base acertó uno y falló el segundo, pero el triple a la desesperada de los Raptors no entró.



Sin embargo, los canadienses aún tuvieron una oportunidad más. Con los jugadores ya saludándose entre ellos y algunos camino del vestuario, los árbitros revisaron la última jugada y pitaron una falta de Derrick White a Siakam tras el segundo tiro libre fallado por Holiday.



Eso le daba dos tiros desde la línea de personal a Siakam y 1.5 segundos de esperanza. El camerunés metió el primero, lanzó a fallar el segundo y los Celtics evitaron un palmeo que les habría mandado al tiempo extra.

Le puede interesar: Rafael Nadal sorprende tras regresar a las canchas: "Es imposible pensar en ganar"



Apuros finales al margen, los Celtics son, tras más de dos meses de competición, el único equipo que queda invicto en su cancha en esta campaña. Se mantienen como líderes del Este con el mejor balance de la liga (25-6) y llevan cinco triunfos seguidos y diez en sus últimos once encuentros.



Jaylen Brown (31 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) fue el mejor de Boston. Barnes (30 puntos y 10 rebotes) encabezó a los Raptors (12-19), que se enfrentarán el sábado en Detroit a los Pistons.

Otras noticias

De vender repuestos a ser un referente del running en Colombia