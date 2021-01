Caimanes de Barranquilla, campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia

Caimanes de Barranquilla se consagró campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano después de superar en el séptimo y definitivo juego 6-0 a Vaqueros de Montería y de esta manera quedarse con el título al imponerse 4-3 en la serie final.

La novena del Atlántico conquistó su undécima liga al protagonizar una increíble remontada en la final. Debido a que se recuperó luego de haber estado 1-3 abajo en la serie y al ganar los tres últimos juegos se quedó con el campeonato.

⚾️Caimanes se coronó campeón de la Liga Profesional Colombiana de Béisbol 'Super Giros-BetPlay' 2020-2021 al vencer 6-0 a Vaqueros en el séptimo y último juego del playoff final. El equipo barranquillero, que estuvo 3-1 abajo, representará a Colombia en la Serie del Caribe. pic.twitter.com/6TsqSKPjH1 — LPBCol (@LPB_COL) January 25, 2021

Caimanes, que tuvo como mánager a José Mosquera, contó con importantes figuras de la talla de Harold Ramírez, Dilson Herrera y Tito Polo, que durante su carrera deportiva han estado en organizaciones de Grandes Ligas. Adicionalmente, el lanzador dominicano Eduar López, quien se sumó al equipo saurio como refuerzo para la fase final, fue elegido como mejor jugador del playoffs ya que no perdió ningún encuentro no solo ante Vaqueros, si no que en todo el campeonato.

En lo que fue el desarrollo del juego, la novena de Barranquilla se fue en ventaja desde la primera entrada con anotación de Tito Polo tras ser impulsado por Sandy León. En el tercer episodio, los atlanticense ampliaron el marcador con carreras el mismo Polo y una más de Harold Ramírez.

Para la cuarta entrada, Christian Correa y otra vez Tito Polo, llegaron a la almohadilla de 'home' para poner el resultado 5-0. Finalmente, en el sexto inning, Francisco Acuña puso el 6-0 definitivo a favor del nuevo campeón del béisbol colombiano.

Tras el título, ahora Caimanes se prepara para afrontar la Serie del Caribe 2021 en la cual chocará con el campeón de la liga de Panamá, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México.

El debut del equipo colombiano será el lunes 1 de febrero ante el representativo de Panamá en el certamen que se desarrollará en Mazatlán.