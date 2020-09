Jorge Alfaro conectó dos jonrones en triunfo de Marlins sobre Medias Rojas

Una brillante actuación tuvo este miércoles 16 de septiembre el beisbolista colombiano Jorge Alfaro al registrar dos cuadrangulares en el triunfo de su equipo Marlins de Miami sobre las Medias Rojas de Boston.

Alfaro, que se perdió el inicio de la temporada por dado positivo en test de coronavirus, llegó a tres cuadrangulares en la temporada tras participar en 23 juegos.

El primer jonrón de la noche lo logró el sincelejano en en la parte baja de la tercera entrada con dos strikes y una bola en su cuenta. En el cuarto lanzamiento, el receptor impactó un slider del pitcher Mike Kickham para sacar la pelota del diamante entre los jardines izquierdo y central y además remolcar a su compañero Lewis Brinson y poner el marcador 6-1 parcialmente.

Hate to see that ball go, but l o v e to watch it leave. pic.twitter.com/QYwhHUA5fZ