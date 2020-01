Vaqueros de Colombia confirmó su roster para la Serie del Caribe

Vaqueros de Montería, novena campeona de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano y representante del país en la Serie del Caribe (certamen al cual asistirá por primera vez), dio a conocer el roster de 28 peloteros y cinco integrantes del cuerpo técnico que viajarán a Puerto Rico para disputar el campeonato más importante del béisbol latinoamericano.

El equipo estará liderado por el mánager venezolano Ozney Guillén y además contará con beisbolistas de amplia experiencia a nivel nacional que ilusionan con que pueda tener una buena presentación.

En el bullpen se destaca la presencia de elementos como Luis Ortega, Anthony Viscaya, José Almarante, Randy Cuentas, los veteranos Randy Consuegra, Sugar Marimon, Andury Acevedo y el Grandes Ligas Luis Escobar, que disputó algunos juegos con la organización de Piratas de Pittsburgh en la temporada 2019.

Por otro lado, los tres receptores de Vaqueros serán Arvicent Pérez, clave en el título local, Andrés Angulo y Jonathan Solano, que llega como refuerzo luego de haber estado con Gigantes.

Los encargados del campo corto serán Jordan Díaz, Alberto Callaspo, Brallan Pérez, Audy Ciriaco, Francisco Acuña y Mauricio Ramos y los llamados a proteger los jardines son José Brizuela, Robinson Cabrera, Isranel Wilson y Andy Vásquez.

Finalmente, los coaches que acompañarán a Guillén serán Willian Díaz, Ángel Tovar, Jorge Cortés y Mike Orozco.

Buenos días Vaqueros, este es nuestro roster oficial confirmado para afrontar la @SDCSanJuan2020!!#SomosVaquerosDeMontería pic.twitter.com/WTxWxGpUYP — Vaqueros de Montería (@VaquerosdeMont1) January 28, 2020

Vaqueros de Colombia debutará en la Serie del Caribe el sábado 1 de febrero a las 9:00 de la mañana en el Hiram Bithron de San Juan de Puerto Rico frente a Cardenales de Lara.

Calendario de Colombia en la Serie del Caribe 2020 - Estadio Hiram Bithron de San Juan, Puerto Rico:

Sábado 1 de febrero - 9:00 A.M

Vaqueros Vs. Venezuela

Domingo 2 de febrero - 9:00 A.M

Vaqueros Vs. Astronautas de Panamá

Lunes 3 de febrero - 1:30 P.M

República Dominicana Vs. Vaqueros

Martes 4 de enero - 7:00 P.M

Vaqueros Vs. Puerto Rico

Miércoles 5 - 1:30 P.M

Vaqueros Vs. México