Alberto Contador: "El ciclismo en Colombia goza de una salud enorme"

Alberto Conador, ganador de las tres carreras más grandes del ciclismo mundial, habló del éxito del pasado año del ecuatoriano Richard Carapaz y del colombiano Egan Bernal, vencedores del Giro de Italia y del Tour de Francia, respectivamente; el español aseguró que el ciclismo sudamericano, especialmente el colombiano, es una realidad.



"Están saliendo corredores con un potencial tremendo, ya no solo escaladores como era lo habitual históricamente sino velocistas como Fernando Gaviria como Álvaro Hodeg. El ciclismo en Colombia goza de una salud enorme y para mí es una realidad ya", apuntó.

Precisamente Carapaz ha abandonado el Movistar para enrolarse en las filas del equipo británico del Ineos, un equipo que año tras año sigue reforzándose con los grandes talentos del ciclismo mundial, aunque Contador avisó de la potente escuadra que ha conformado el equipo Jumbo-Visma y que, en su opinión, puede ofrecer una gran duelo en el Tour de Francia.



"Es más complicado luchar contra ellos, cuando tienen un equipo tan potente, en el que cada uno de sus corredores podría ser el líder en cualquier otro equipo, pero este año se presenta otro equipo como es el Jumbo, con Dumoulin, Roglic o Kruijswijk a la cabeza, que puede estar más o menos a su altura en el Tour de Francia y puede ser algo sumamente bonito y bueno porque cuando hay equipos parejos, que luchan de tú a tú, realmente puede haber una batalla", señaló.



El campeón español también se refirió a la emergente figura del corredor belga Remco Evenpoel. que tras deslumbrar a todo el mundo en categoría júnior, el pasado año cumplió su primer año como profesional en las filas del Deceuninck-Quick Step.

"Le veo un futuro y un presente tremendo, es un súper clase, lo que ha hecho no lo ha hecho nadie en la historia. Obviamente hablamos de ciclismo diferentes el de ahora y el de hace 40 años, pero ese corredor no sabemos a donde puede ser capaz de llegar", recalcó.



"El ciclismo actual es más táctico y profesionalizado, pero es un corredor que no descarto que esté luchando por las grandes vueltas. He tenido la oportunidad de hablar con él, tenemos una buena relación. Sueña y su objetivo número uno es ganar el Tour de Francia", concluyó.