Arkea de Nairo Quintana confirmó presencia en la París - Niza, pese a coronavirus

Arkea confirmó la presencia de Nairo Quintana en la París - Niza, competencia que iniciará este domingo 8 de marzo en territorio francés. La escuadra, pese a la no participación de varios equipos por peligro de contagio de coronavirus, tomó la decisión de darle vía libre a la participación del colombiano, pues ellos ven que al boyacense como candidato al título.

Según el propio director del Arkea, Emmanuel Hubert, ya han hablado con autoridades francesas y los organizadores del certamen para poder tomar la decisión de sí disputarla, por eso están listos para el inicio de esta.

"El equipo seguirá con el curso normal de las carreras del mes de marzo. Nos hemos mantenido en comunicación con los organizadores de la París Niza y con las autoridades sanitarias de Francia y tenemos confianza plena en que nuestro equipo tendrá la seguridad necesaria", explicó Hubert.

Emmanuel Hubert: « @ParisNice est maintenu à notre programme de course de mars » pic.twitter.com/DSv4Nqglbw — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) March 5, 2020

Nairo Quintana, que salió subcampeón el año pasado de la competencia por detrás del también colombiano Egan Bernal, es uno de los favoritos para pelear por el título este año, por eso el Arkea ve como una gran posibilidad la presencia del boyacense para así poder obtener su tercera corona en este año con la escuadra francesa.

Hay que recordar que el Ineos de Egan Bernal tomó la determinación de no correr la París - Niza. Por ahora el Education First de Sergio Higuita sí la correrá, pero podrían dar a conocer su no presencia, como lo hecho en las carreras italianas.