Bora-Hansgrohe contrató a la nueva joya del ciclismo de Bélgica

El belga Cian Uijtdebroeks, de 17 años, considerado como un ciclista de enorme futuro, "el otro Remco Evenepoel", ha firmado por el Bora Hansgrohe a partir de la temporada 2022 y correrá en 2021 en el Auto Eder, equipo asociado al conjunto World Tour.

Se trata de un talento pretendido por varios equipos de la máxima categoría debido a su trayectoria como juvenil, pero finalmente el Bora ha anunciado su fichaje.

El ciclista juvenil, ganador de la Kuurne-Bruselas-Kuurne, terminará su etapa en la categoría con el Team Auto Eder, formación con sede en Alemania filial del Bora-Hansgrohe. Luego pasará al nivel World Tour en 2022 sin competir en el nivel Sub-23, como sucedió con Evenepoel, quien pasó de júnior a profesional.

"Después de ganar la Kuurne tuve contacto con equipos del World Tour. Hubo diferentes opciones, pero con Bora Hansgrohe tuve una buena sensación. No solo ven a los ciclistas jóvenes desde el punto de vista fisiológico, sino que también adoptan un enfoque muy individual y personal", señala Cian Uijtdebroeks.

También convenció al corredor el hecho de que el Team Auto Eder trabajará para integrarlo en la estructura de Bora Hansgrohe.

"Siento que estoy en buenas manos y estoy muy contento con mi decisión. Ahora podré concentrarme por completo en el primer tercio del programa de carreras, con las Clásicas", señaló.

De momento, Cian Uijtdebroeks no se marca metas profesionales porque aún se encuentra en fase de crecimiento. Mide 1,83 metros y ha crecido 5 en los últimos 6 meses.

"No es ningún secreto que todos estaban interesados en Cian. Sus resultados son muy buenos, pero sus datos de rendimiento son particularmente convincentes", señaló el gerente del equipo Bora-Hansgrohe, Ralph Denk.

Jumbo-Visma, Team DSM, Deceuninck-Quick-Step e Israel Start-Up Nation mostraron interés en fichar a Uijtdebroeks. Llegó a acudir a la concentración de verano del Deceuninck en los Dolomitas italianos, pero el ciclista optó por tomar un camino diferente al de su compatriota y posible futuro rival Remco Evenepoel.

"Fue una decisión muy difícil, porque también tenía muy buenas sensaciones sobre esos otros equipos. Todos son de primera categoría, pero en Bora-Hansgrohe estaba convencido desde la primera reunión ", dijo Cian Uijtdebroeks.

Uijtdebroeks todavía está en la escuela, pero se unirá al Team Auto Eder para una concentración de esquí de fondo a finales de diciembre, y luego se unirá a los ciclistas profesionales para las primeras reuniones del año.

