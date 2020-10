Ciclistas colombianos que terminan contrato en 2020; algunos con ofertas, otros volverían al país

La temporada del ciclismo internacional está cerca a terminar, después de que se diera este martes 20 de octubre la partida de la edición 75 de la Vuelta a España, la cual se extenderá hasta el 8 de noviembre, fecha en la cual culminará oficialmente el calendario de la UCI en el 2020.

Teniendo en cuenta el atípico año, las mayorías de escuadras de la Unión Ciclista Internacional están planificando lo que será la campaña 2021 y por ello desde el mes de agosto han empezado a armar sus plantillas y reforzar cada uno de sus puntos débiles para conseguir sus próximos objetivos.

Es por eso que corredores como Chris Froome, Rafał Majka, Richie Porte, Daniel Felipe Martínez, Adam Yates, entre otros, han confirmado sus respectivos cambios de equipos.

Sin embargo, hay actualmente un grupo de diez ciclistas colombianos que terminan contrato con sus escuadras en diciembre de 2021 y aún no han anunciado cuál será su futuro o si continuarán en el ciclismo internacional o volverán al país.

Dos de los más destacados son Miguel Ángel 'supermán' López, quien acaba su vínculo con el Astana Pro Team, conjunto con el cual no seguiría después de que el mismo Aleksandr Vinokúrov, mánager general del equipo kazajo, indicara que no le renovaría el contrato al boyacense al no contar con el colchón financiero necesario.

'Supermán', sin embargo, contaría con ofertas para liderar otra escuadra World Tour según ha informado la prensa internacional. Los rumores vinculan a Miguel Ángel con el Bora-Hansgrohe, principalmente después de la salida de Majka y con el Ag2r Le Mondiale, que para el 2021 cambiará a Ag2r-Citröen.

Por otro lado, Rigoberto Urán termina relación con el Ef Pro Cycling, pero a diferencia de López, el antioqueño si tendría la posibilidad de renovar por lo menos por una temporada más.

Del Astana también podrían salir los colombianos Hernán Bohórquez y Rodrigo Contreras, estos dos corredores finalizan sus respectivos contratos y ante las dificultades económicas emprenderían un nuevo rumbo.

Jonathan Restrepo volvió al ciclismo internacional tras un paso por Colombia y firmó vínculo por un año con el Androni Giocattoli Sidermec, en donde consiguió importantes victorias al inicio de la temporada, pero que la pandemia del coronavirus interrumpió su buen rendimiento. El ciclista nacido en Pácora estaría pujando por extender su contrato.

Misma situación vive Miguel Eduardo Flórez, quien termina su relación con el Androni Giocattoli Sidermec, con el cual ha estado desde 2019.

Incertidumbre también tienen Sebastián Molano, Sergio Luis Henao y Cristian Muñoz con el UAE Team Emirates, tal vez el primero podría renovar el contrato al ser parte del tren de embalaje de Fernando Gaviria, mientras que Henao estaría pensando en volver a Colombia al cumplir un largo nueve años por equipos internacionales. Finalmente, Muñoz no ha podido revalidar en la categoría élite lo demostrado en la sub 23, por lo que el conjunto de los Emiratos estudiaría o no extender la relación.

Finalmente, Carlos Betancur acaba contrato con el equipo español Movistar, con el cual no compitió en este 2020 en lo que fue el reinició de actividades tras sostener algunos problemas familiares, por lo que Betancur pudo competir para luchar por una renovación de contrato.

Ciclistas colombianos que terminan contrato en 2020:

Miguel Ángel López - Astana

Rodrigo Contreras - Astana

Hernando Bohórquez - Astana

Rigoberto Urán - Ef Pro Cycling

Jonathan Restrepo - Androni Giocattoli Sidermec

Miguel Eduardo Flórez - Androni Giocattoli Sidermec

Sebastián Molano - UAE Team Emirates

Sergio Luis Henao - UAE Team Emirates

Cristian Muñoz - UAE Team Emirates

Carlos Betancur - Movistar