"Es un orgullo transmitirle eso a los niños": Óscar Sevilla y un lindo homenaje en el Clásico RCN

"Creo que he luchado por ganar carreras, pero lo más importante es eso, sembrar esos valores que nos ha dada la disciplina del ciclismo. La verdad es que da mucho gusto. Dante es un gran seguidor mío. Siempre en todas las carreras me acompaña, me apoya, me anima. La verdad para mí es un orgullo, motivación, sobre todo cuando pasas por momentos de crisis, tienes días malos", aseguró el pedalista.

"Te acuerdas de esos momentos muy duros y te acuerdas de todas esas personas que te apoyan y ves que no estás solo. Es un orgullo poder transmitirle eso a los niños", concluyó.