Compañero de Nairo Quintana en Arkea denunció fuertes insultos racistas

En francés Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) ha denunciado la serie de ataques racistas a través de las redes sociales a consecuencia del incidente que provocó en un esprint en la prueba Cholet-Pays de la Loire, en el que resultó herido el británico Jake Stewart.



A consecuencia de ese lance que le costó una fractura de mano a Stewart, la UCI anunció posibles sanciones disciplinarias para el francés que comparte equipo con Nairo Quintana, Dáyer Quintana, Winner Anacona y Miguel Flórez.

Bouhanni, (Épinal, 30 años), ciclista de origen argelino se disculpó por la colisión "involuntaria" con Stewart, pero aseguró haber sido objeto de "abusos racistas", y está dispuesto a presentar una denuncia contra los infractores.



El esprinter comentó que en alguna web de ciclismo se indicaba que "debería volver a África, que soy un criminal, que soy un norteafricano que necesita ser internado", mostrando emojis de cerdos, según reflejó Bouhanni en Instagram.

"Nací en Francia y voy a presentar una denuncia, porque ya llevo mucho tiempo aguantando esto y me he quedado callado, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Nunca más".