"Con Egan hay un gran signo de interrogación": INEOS y las dudas con el colombiano

La temporada baja del ciclismo internacional (final del calendario de la UCI e inicio el invierno en Europa) le permite a las principales figuras de este deporte realizar sus respectivos balance luego de lo hecho en el año.

Así lo ha hecho el británico Geraint Thomas, tercero del Tour de Francia 2022, quien recordó como tuvo que recuperar el lugar que al parecer había perdido en el INEOS Grenadiers para ser considerado como uno de los líderes.

Thomas reveló que en las negociaciones de su contrato, en diciembre del 2021, se le restó importancia al interior de la escuadra, a pesar de tener en ese entonces, en su palmarés un título del Tour de Francia y un segundo lugar.

Aunque tenía otras pretensiones, Thomas aceptó un vínculo con labor de gregario y con el objetivo de apoyar a las nuevas figuras. Sin embargo, el accidente de Egan Bernal y su posterior triunfo en el Tour de Suiza le permitió ganarse un lugar en la Grande Boucle.

De cara a la temporada 2023, Geraint Thomas se refirió a los pocos líderes que tiene el INEOS Grenadiers y aseguró que el regreso de Egan es un gran signo de interrogación, mientras que reafirmó la importancia que ha ganado Daniel Martínez en el conjunto británico.

"Con Egan hay un gran signo de interrogación después de su accidente. Obviamente, nunca puedes prever lo que le sucedió. Supongo que también está Dani, pero aparte de eso, es bastante escaso", afirmó a Cyclingnews.

El "nuevo ciclismo"

Geraint Thomas también se refirió al ciclismo actual, en el que hay cierta obsesión por los corredores jóvenes.

"El ciclismo en general parece tener esta obsesión con los ciclistas más jóvenes y tratar de encontrar al próximo Remco Evenepoel. Pero él es especial. Él y Pogacar son únicos. No hay uno de ellos todos los años. Entonces, con nuestro equipo, será interesante, porque si todos esos jóvenes progresan bien, no puedes retenerlos a todos. Si todos sus valores van a comenzar a dispararse, no tendrás el presupuesto para guárdalos a todos".