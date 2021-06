Daniel Felipe Martínez y cuándo podría ser líder del Ineos en una gran vuelta

El gran título de Egan Bernal del Giro de Italia tuvo a Daniel Felipe Martínez como uno de los protagonistas. La mano derecha del campeón fue el oriundo de Soacha. Su gran rendimiento en cada uno de los ascensos ayudó a ganar la corona en Milan. Precisamente por eso muchos se preguntan si podría estar listo para ser el campo del Ineos en una gran vuelta.

Martínez, en charla con Señal Colombia, se refirió al respecto y analizó sus posibilidades para lograr comandar al equipo británico en busca del objetivo en una de las tres grandes o una clásica.

Con honestidad, el colombiano resaltó que su rendimiento tendrá que potenciarlo más e intentará lograr fortalecer eso y estar listo cuando le llegue el momento. “Si miramos a mediano y largo plazo, digamos que el equipo ya ha puesto los ojos y se ha dado cuenta que, bueno, hay cosas por mejorar, incluso se puede incrementar el nivel, pero digámoslo que vamos con calma”, dijo el gregario de la escuadra inglesa.

Para él, el análisis es claro: hay corredores que ya están llegando a una edad donde poco a poco se acercaría su retiro, por eso Martínez intentará estar presenta para renovar la carretera.

“Hay ciclistas que en ese momento están su auge, están en su mejor nivel y digamos que los veteranos, bueno, no les quedan tantos años en el ciclismo. Ya el equipo me tiene con esto, espero yo también que me den oportunidad en competencias de una semana, de una gran vuelta”, concluyó.