Egan Bernal no se decide entre correr el Tour o el Giro en el 2022

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal prepara lo que será la temporada 2022 en la que se presumía iba a tener como principal objetivo del Tour de Francia, después de ganar el Giro de Italia en el 2021.

Sin embargo, Bernal ha generado dudas con respecto a la gran vuelta que correrá el próximo año, teniendo en cuenta los planes que tendría el INEOS Grenadiers.

En diálogo con Héctor Urrego en Win Sports, Bernal manifestó que le gustaría volver al Tour después de estar ausente en el 2021 y ante la mala participación que tuvo en el 2020, cuando se retiró por problemas en su espalda.

"Es hora de volver al Tour. Solo me lo salté un año, pero en el 2020 no me fue bien. El tour es el Tour y quiero volver y prepararlo de la mejor forma, espero que el equipo esté de acuerdo, aunque la última etapa es una crono y eso nos pone a pensar", afirmó.

No obstante, Egan reconoció que el recorrido del Giro de Italia 2022 le gusta bastante, ya que sería ideal para sus características.

"El Giro tiene un recorrido muy bueno, que me gusta, es algo que se tiene que analizar y no solo dejarse llevar por los sentimientos. El equipo va a escoger lo mejor", dijo.

Por otro lado, Bernal reiteró su deseo de ganar la Vuelta a España, por lo que considera que actualmente preferiría ganar la Vuelta si le permitieran escoger.

"Me falta ganar la Vuelta a España. Si me preguntan prefiero ganar la Vuelta a España. El Mundial es chévere, pero se me hace imposible, no está en mis planes. Con la Vuelta a España lograría la triple corona y pasaría a la historia", indicó.