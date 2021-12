¿Egan Bernal renuncia a pelear por un Mundial de Ciclismo?

Egan Bernal culmina un gran año con varios momentos para destacar, como la obtención del Giro de Italia, su segunda grande. Pero también el 'cafetero' vivió momentos difíciles que le hicieron aprender, uno de ellos fue cuando se contagió de Covid-19.

Puede ver: Egan Bernal le da emotivo regalo de Navidad a Daniel Felipe Martínez en INEOS

Bernal se refirió también en charla con 'Ciclismo Entre Grandes' de Win Sports TV a los objetivos deportivos de cada temporada y fue preguntado sobre la opción de brillar en el Mundial de Ciclismo en ruta. Para el corredor sería algo muy bonito destacarse en esta prueba e intentar consagrarse, aunque es consciente de que su biotipo no es el mejor para dicha competencia.

Incluso, Egan la comparó con una clásica de un día que tiene un terreno hecho para los pedalistas como Alejandro Valverde o Julian Alaphilippe. "Sería chévere, pero es como correr una París-Roubaix: no me veo ahí", dijo.

Finalmente, contó todo lo complicado que vivió cuando fue diagnosticado con Covid. Luego de contagiarse no pudo mantener su nivel y esto lo afectó en las demás carreras, como la Vuelta a España.

Lea también: Egan Bernal y el título que quiere ganar para 2022: "Ahí pasaría a la historia..."

"Me hice la prueba COVID para ir a Colombia, que no la necesitaba. A la mañana siguiente me llaman: pensé de todo, menos que fuera a tener COVID. Ahí duré otros 10 días parado. Vuelvo a Colombia y los primeros días fueron terribles: no movía la bicicleta. Además, se la pasó lloviendo. Yo me sentía destrozado. Intenté llegar bien, pero los números no mienten. He aprendido mucho más en esa Vuelta que en muchas carreras que he hecho", concluyó.