Egan Bernal pasa a la Unidad de Cuidado Intermedio: Nuevo parte médico

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal Gómez avanza favorablemente en su recuperación luego del grave accidente que sufrió el lunes 24 de enero mientras realizaba una jornada de entrenamientos en vías del departamento de Cundinamarca.

Después de haber sido sometido a múltiples cirugías que le salvaron la vida, este jueves 3 de febrero la Clínica de La Sabana dio a conocer el parte médico número 14 en el que se explica que debido a la mejoría en su salud, Bernal ha sido trasladado a la Unidad de Cuidado Intermedio.

"Egan Bernal Gómez se encuentra en su primer día post operatorio, después de su cirugía de columna cervical, sin presentar novedad. Debido a su adecuada respuesta a los tratamientos, en este momento, el paciente se encuentra en la Unidad de Cuidado Intermedio, esto significa el paso previo a hospitalización, lo que demuestra su progresiva evolución clínica".

El comunicado del centro médico va relacionado a la publicación que hizo en las últimas horas el ciclista en sus redes en la que hizo un recuento de las lesiones que sufrió, pero al mismo tiempo aseguró que trabaja en su recuperación para volver de la mejor manera.

"Casi 20 huesos rotos.. 11 Costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Metacarpiano. Un pulgar. Me baje un diente. Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien".

Bernal sufrió la fractura en una vértebra, fractura del fémur derecho, fractura en la rótula derecha, trauma torácico, un pulmón perforado y varias costillas fracturadas.