Egan Bernal reveló del equipo que es hincha: inesperada respuesta

Egan Bernal es uno de los corredores más importantes en la actualidad del ciclismo colombiano y más allá de eso, parece que poco a poco abre las puertas de su vida para contarle a sus seguidores algunas cosas que vive en su diario vivir.

Aprovechando que está en Colombia corriendo Tour, tuvo la oportunidad de hablar con varios medios y precisamente en una de esas entrevistas confesó cuál equipo del fútbol profesional colombiano sigue.

Bien, pues lo que inició diciendo el corredor del INEOS es que no es muy bueno para jugar este deporte: "Pues es que no sigo mucho el fútbol, solo cuando juega la Selección, no soy muy bueno jugando fútbol".

"Además, por no ser muy bueno y no tener técnica, fijo salgo y la rodilla o algo y es mejor evitar. Pero mi novia es de Millos, entonces lo sigo por ella", finalizó diciendo para el diario AS.

Así las cosas, queda claro entonces que este corredor solo se deja guiar por los gustos de su novia, que es conocida por redes sociales como Mafe Motas y quien siempre ha mostrado cómo es su vida al lado de este corredor.

Es necesario resaltar que Egan hace parte de los deportistas más importantes del país y seguramente sí está pendiente cuando la selección nacional hace representaciones relevantes a nivel internacional.

Con esta curiosidad sobre la vida del ciclista, se hace necesario resaltar que se espera que esta temporada 2024 sea para Bernal una oportunidad perfecta para poder regresar al podio de una carrera, más después de lo hecho en los Nacionales de Ruta que se disputaron días atrás.