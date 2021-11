Egan Bernal se destapa: su mayor sueño y lo que sería si no fuera ciclista

Egan Bernal es uno de los mejores ciclistas de Colombia. Sus logros lo tienen en un gran pedestal junto con pedalistas de la talla de Nairo Quintana, Rigoberto Urán, 'Superman' López y Daniel Felipe Martínez.

El oriundo de Zipaquirá se destapó en charla con Rodrigo Sábato en su canal de Youtube. El corredor confesó varios detalles sobre su vida privada y carrera profesional, como por ejemplo los éxitos que quiere conseguir, su mayor sueño en el deporte, etc.

Sin dudarlo, cuando le preguntaron respecto a los sueños como ciclista, Bernal aseguró que quiere ganar las tres grandes, pues eso lo metería en una lista importante de ciclistas que han logrado la hazaña. Por otro lado, hay que recordar que Egan solamente le hace falta la Vuelta a España, pues ya ganó el Giro de Italia y el Tour.

Entretanto, el pedalista 'cafetero' no respondió nada cuando le preguntaron a qué se dedicaría si no hubiera sido ciclista. "No sé", dijo el corredor con un alto manto de duda y pensativo.

Para el 2022, Egan Bernal tiene el gran objetivo de conseguir otra grande y volver a destacarse en el Tour, competencia que obtuvo en 2019. El colombiano se encuentra en etapa de preparación y desea mejorar en la prueba contrarreloj para disminuir su pérdida de tiempo.