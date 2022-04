Egan reta a sus críticos: “Incluso Petro me da la razón ¿Cuál es el raye?”

No hay duda que Egan Bernal entró de lleno en el debate, a un mes de la primera vuelta presidencial, con sus constantes publicaciones acerca de la visión que él tiene respecto de la contienda electoral.

El ciclista de Zipaquirá ha dejado claro sus posturas acerca de cómo ve la situación actual.

“Los noto asustados”, escribió Egan Bernal este sábado, antes de fortalecer su mensaje con otro trino en el cual citaba a Gustavo Petro, quien de paso se refirió a él en un evento, dándole la razón al campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia.

“No soy de extremos, pero... Ahora, incluso Gustavo Petro me da la razón ¿Cuál es el raye?”, escribió Bernal, luego de lo dicho recientemente acerca de las elecciones y que han generado todo tipo de reacciones.

“No soy economista, pero mi sentido común me dice que... el regalar plata no a durar mucho tiempo… Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”, escribió el jueves pasado Egan Bernal, lo cual desató la polémica.

En la noche del viernes, incluso Egan reforzó su discurso ante la controversia desatada: “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”, agregó.