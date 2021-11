Egan rompe el silencio sobre posible salida de Ineos y relación con Yates

Egan Bernal sigue siendo noticia en el ciclismo internacional por las últimas declaraciones que le dio al diario Marca. El colombiano fue preguntado por su situación contractual con el Team Ineos y los rumores que señalaron una posible ruptura entre las dos partes, además de una gran opción de salir a otra escuadra.

Se habló de que la relación entre Bernal y Yates no fue la mejor en la pasada Vuelta a España, además de una gran oferta del conjunto Israel Start-Up Nation, donde actúa el histórico Chris Froome.

Pues Egan salió a referirse al respecto y desmintió pensar en salir del Ineos. “Nunca hablé con el Israel Start-Up Nation. Obviamente se hablan muchas cosas, hay noticias. Pero quería entrar en ese juego de decir ‘no me voy’. Nunca pasó nada”, respondió el colombiano dando por terminado el rumor de una salida de la escuadra británica.

Por otro lado, respecto a la relación que tiene con Yates, el pedalista negó cualquier tipo de inconveniente, incluso aseguró que la relación está muy bien y espera que entre los dos trabajen fuerte en la temporada 2022 para ganar de todo con el conjunto inglés.

“No. No, no, no. Pero es que no, de verdad. Con Yates me la llevé súper bien. Me parece una persona súper tranquila. Un ciclista con mucha clase. De verdad que me cayó súper bien. Creo que fue la primera carrera que hice con él y fue todo genial. No hay ningún problema, de verdad”, remarcó.

Finalmente, hay que recordar que el de Zipaquirá está nominado al premio 'La Bicicleta de Oro' al mejor corredor de cada temporada. En esta ocasión sus principales rivales son los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, además del bicampeón del mundo, el francés Julian Alaphilippe.