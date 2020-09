El ciclista colombiano Egan Arley Bernal Gómez no pudo defender con éxito el título del Tour de Francia conseguido en 2019, ya que abandonó la 'Grande Boucle' de este 2020 tras sufrir un fuerte dolor de espalda que lo obligó a poner pie a tierra antes de que se disputara la etapa 17 y luego de haber perdido más de 19 minutos en la clasificación general.

La escuadra británica Ineos Grenadier y el mismo corredor nacido en Zipaquirá explicaron que tomaron la decisión de retirarse del Tour para cuidar su salud y evitar algún problema mayor en el futuro.

“La única y mejor opción que he tenido ha sido escucharlo y por mi salud hoy he tenido que retirarme del Tour, incluso llevando el #1. Así es la vida y el ciclismo. Quiero agradecerles a todas las personas que me han enviado sus buenos deseos. Los quiero mucho”, finalizó Egan Arley.

Días después, el periodista Manuel Martínez, del medio francés L'Équipe, hizo un balance de lo que ha sido el año del colombiano en el cual reveló la que podría ser la causa del dolor de espalda y de lo que sería el futuro en la temporada del ciclista.

Martínez señaló que a pesar de que Egan tuvo una buena participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia y en el Tour Colombia 2.1, sufrió una fuerte caída al momento de tomar una curva, la cual pudo haber sido la causa de los problemas que está padeciendo hoy en día, ya que en su momento no se le habría prestado la atención necesaria.

Seguidamente, el comunicador analizó el tiempo en el que el colombiano permaneció en el país mientras que el mundo vivía la emergencia por la pandemia del coronavirus y su posterior regreso a Europa el 20 de julio.

Además destacó la increíble reaparición de Bernal ganando la Ruta de Occitania, pero luego empezó a encender las alarmas ante las presentación que tuvo el colombiano en el Tour de l'Ain y el posterior retiro en el Critérium du Dauphiné, que sin duda decantó las dudas con respecto al estado físico del zipaquireño y que se confirmaron al abandonar el Tour de Francia.

Finalmente, Martínesz señala que Egan Bernal ha recibido "coqueteos" por parte de la organización de la Vuelta a España para que tome partida de la carrera el próximo 20 de octubre, en donde podría unirse a Chris Froom ey Richard Carapaz para conformar una poderosa nómina del INEOS que al mismo tiempo sería una de las motivaciones para seguir la competencia.