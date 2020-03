Equipo Cofidis se desespera en Abu Dabi: "Somos tratados como víctimas de la peste"

La situación en Abu Dabi para el equipo Cofidis, donde se encuentran los hermanos Jesús y José Herrada, empieza a preocupar seriamente por el encierro que sufren en un hotel desde que el pasado jueves se conoció el caso de dos positivos por coronavirus en la estructura del UAE, lo que obligó a suspender el Tour después de la quinta etapa.



El equipo, que aún no ha salido del hotel, como el Gazprom, Groupama y UAE, éste último debiendo cumplir la cuarentena de 14 días, aún espera la luz verde que debe llegar con los resultados del segundo control que han pasado.



El presidente del equipo galo, Thierry Vittu, presente en el hotel, ha mostrado su inquietud por una situación que empieza a ser angustiosa.

"Creo que esto realmente no es normal. Estamos en contra de nuestra voluntad en un lugar que no hemos elegido y por un período de tiempo desconocido".



Según explica Vittu, "es cierto que los medios de comunicación (internet, redes sociales, teléfono, PC ..., ayudan a vivir mejor esta situación, permiten al menos distraer y tranquilizar a nuestros seres queridos, y, por cierto, trabajar.



"Sería bueno que los medios se hicieran cargo de nuestra situación, solo para agregar presión donde sea necesario. Pero bueno, la moral sigue siendo buena, ¡esta historia terminará bien algún día!

5e soir de quarantaine : pas de nouvelles... mais de la BOUFFE. Ma victoire chaque soir, c'est qu'ils me donnent 2 paniers repas je ne meurs pas de faim ici ! En revanche nous n'avons toujours aucune nouvelle de notre rapatriement. Merci aux nombreux médias qui nous soutiennent. pic.twitter.com/nrHi8GWRBm — Mathilde L'Azou (@MathildeLAzou) March 3, 2020



El presidente del Cofidis explica que "cuando te encuentras a alguien del hotel en el pasillo, él huye. Eso me recuerda otra comparación, somos tratados como víctimas de la peste. Nuestras habitaciones no se han limpiado desde que llegamos hace 5 días, tienes que ir al ascensor, hay un carrito y usamos sábanas, jabones, toallas". "Esta es la situación, algunos la viven bien, para otros es más complicado".



Por su parte, Jesús Herrada, denunciaba en twitter la situación señalando a la organización de la carrera. "Seguimos aislados sin ninguna explicación. Vosotros os llenáis los bolsillos con este tipo de carreras, pero si surgen problemas no tenéis la capacidad de solucionarlos. La globalización del ciclismo.



Su hermanó José apuntaba que "algunos corredores seguimos retenidos aún en nuestras habitaciones de Abu Dhabi sin apenas información y con un resultado negativo en coronavirus. Otros si han podido marcharse.

El director del equipo. Roberto Damiani, dijo estar dispuesto a iniciar una huelga de hambre en protesta por la situación.



El Tour de los EAU, en el que competía el equipo Cofidis se canceló después de la quinta etapa el jueves por la noche, a pesar de que quedaban dos etapas al conocerse los positivos de dos mecánicos del UAE.



Los equipos pasaron controles de coronavirus y las 167 muestras dieron negativo, por lo que fueron saliendo de manera escalonada hacia los aeropuertos de Dubai o Abu Dabi.