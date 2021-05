Fabio Jakobsen reveló que Groenewegen nunca se disculpó por el grave accidente

El ciclista neerlandés del Deceuninck-Quick Step Fabio Jakobsen aseguró este jueves que su compatriota Dylan Groenewegen, en una reunión que ambos mantuvieron recientemente, no se disculpó con él por el incidente de la Vuelta a Polonia en agosto de 2020.



“Dylan no ha ofrecido una disculpa personal y no ha mostrado ninguna voluntad de asumir la responsabilidad de sus acciones. Me gustaría llegar a un entendimiento con él, pero se necesitan dos personas para bailar un tango”, dijo Jakobsen en su cuenta de Twitter.

Las palabras del ciclista son una reacción a las declaraciones de Groenewegen de la semana pasada, cuando aseguró que ambos mantuvieron una “conversación muy agradable” en Amsterdam antes de la Vuelta a Turquía, celebrada a mediados de abril, para hablar sobre el incidente.



El ciclista del Deceuninck-Quick Step respondió este jueves que está decepcionado con que su compatriota “haya hablado públicamente" del encuentro entre ambos. "Se suponía que el contenido de esta reunión sería confidencial, entre nosotros dos y nuestros equipos legales”, señaló.



La conversación tuvo lugar “para tratar de llegar a un entendimiento común en relación con el accidente en Polonia”, dijo Jakobsen.

“Mi equipo legal se está ocupando de otros procedimientos y, por esa razón, no podré hacer más comentarios”, añadió.



El pasado 5 de agosto, Jakobsen sufrió una aparatosa caída en la Vuelta a Polonia tras ser cerrado contra las vallas contra las que se estrelló por su compatriota Groenewegen, que recibió una sanción de la Unión Ciclista internacional (UCI) de nueve meses sin correr por la maniobra.



Jakobsen, tras recibir unos 130 puntos de sutura y tener una lenta recuperación de ocho meses, volvió a correr el pasado abril en la Vuelta a Turquía.