Alberto Contador y lo que le preocupa de Egan Bernal para el Giro de Italia

Alberto Contador, histórico exciclista español que sabe qué es ganar el Giro, Vuelta y el Tour, habló en la previa a la ronda italiana con Eurosport y se refirió a Egan Bernal, el corredor del Team Ineos que intentará pelear por la 'maglia rosa' en esta edición.

Para el español, Bernal siempre estará en la lista de favoritos porque ya ganó la 'Grande Boucle'; sin embargo, le preocupa mucho su presente y qué tanto ha mejorado en el tema de la lesión de espalda que lo hizo retirase del Tour el año pasado.

"Por otro lado Bernal que ya sabe lo que es ganar el Tour de Francia y habiendo superado los problemas físicos que tenía, creo que es uno de los favoritos”, dijo Contador.

Asimismo, respecto a los otros corredores, Contador apuesta sus fichas a favor de Simon Yates, el británico que se encuentra en un mejor estado físico y es uno de los favoritos para luchar por la general individual.

"Es difícil elegir solo uno debido a tanta incertidumbre. Por ahora el único que ha demostrado estar al cien por cien es Simon Yates tras una gran participación en el Tour de los Alpes. Podemos decir también que el inicio de temporada de Mikel Landa ha sido bueno, aunque el nivel no ha sido tan sobresaliente. No me olvido de Egan Bernal ni Remco Evenepoel”, analizó.

Finalmente, el gran campeón español opinó sobre las etapas más fuertes de este Giro de Italia y lo que espera ver en la carretera.

“Ya sabemos que lugares como el Mortirolo o el Zoncolan suelen decidir el grupo de favoritos para ganar la carrera. Este año no será diferente, pero la ruta de este año es muy agotadora y con la etapa del último día será difícil para cualquiera estar seguro de la victoria con mucha antelación'', concluyó.