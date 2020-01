Fernando Gaviria ganó la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan

El ciclista colombiano de 25 años Fernando Gaviria, del equipo UAE Team Emirates, ganó este miércoles 29 de enero la cuarta etapa de la Vuelta Internacional a San Juan al imponerse con autoridad en un increíble embalaje masivo.

Gaviria registró de esta manera su segundo triunfo en la actual edición de la prueba argentina y el 42 en su carrera como profesional.

Lea también: Egan Bernal reveló que va por "todo" en los Nacionales de ciclismo

En esta oportunidad y a diferencia de la victoria conseguida el pasado lunes en la segunda fracción, el antioqueño contó con un ordenado trabajo de equipo, el cual armó un sólido tren de lanzamiento en los kilómetros finales que le impidió a las demás escuadras sorprender al colombiano.

El argentino Maximiliano Richeze, flamante contratación del UAE Team Emirates para 2020, fue el encargado de "cuidar" a Gaviria en los últimos 1000 metros y con un imponente ritmo permitirle embalar con tranquilidad para hacerse con el triunfo.

Etapa / Stage 4



🇦🇷 ¡Final de carrera, ganó #51 @FndoGaviria!



🔥El sprinter del @TeamUAEAbuDhabi

se impuso en el sprint de la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan 2020!



🇬🇧 End of stage! The sprinter #51 @FndoGaviria from @TeamUAEAbuDhabiwon the fourth stage of the VSJ 2020! pic.twitter.com/fFBrSfCWqI