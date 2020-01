Fernando Gaviria ganó la segunda etapa de la Vuelta a San Juan

El ciclista colombiano de 25 años Fernando Gaviria Rendón del equipo UAE Team Emirates ganó este lunes 27 de enero la segunda etapa de la Vuelta Internacional a San Juan al imponerse en un cerrado sprint.

La fracción en la que se impuso el corredor antioqueño contó con una distancia de 168.7 kilómetros con inicio y final en la municipalidad de Pocito, con un recorrido totalmente plano.

Gaviria, que dio una muestra de su experiencia, no tuvo un tren de lanzamiento en los kilómetros finales, por lo que se mantuvo atento a lo que hacían los demás competidores y a falta de 500 metros sorprendió a sus rivales al protagonizar un increíble ataque que le permitió abrirse camino por el sector derecho de la vía, sobrepasar al grupo y cruzar en primer lugar la meta.

Con esta victoria, el líder del UAE Team Emirates consiguió la número 41 en su historial como profesional en el ciclismo de ruta.

Etapa / Stage 2



🇦🇷 ¡Final de carrera, ganó # 51 @FndoGaviria !



⚡️ El sprinter de @TeamUAEAbuDhabi se impuso en la línea de meta en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan 2020.



🇬🇧 The sprinter from @TeamUAEAbuDhabi won the second stage of the Vuelta a San Juan 2020. pic.twitter.com/k6oV0CPmIF