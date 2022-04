Froome lanza advertencia a sus rivales: "Es la primera vez que estoy al 100%"

El ciclista británico Chris Froome parece haber tomado un nuevo aire en su carrera deportiva al cumplir su segunda temporada con la escuadra Israel - Premier Tech.

Froome, ganador de cuatro Tour de Francia, dejó claro que para este 2022 tendrá como principal objetivo volver a disputar la 'Grande Boucle' y además afrontar la Vuelta a España.

Lea también: Los números hablan por Egan: impresionante balance de primera semana de entrenamientos

Sin embargo, el británico vio retrasado el inicio de la temporada al resentirse de algunas molestias en una de sus rodillas al hacer el movimiento natural de pedalear.

Actualmente, Froome ha cumplido un estricto cronograma de entrenamientos y en recientes declaraciones para Velo News aseguró que está al 100% de sus condiciones.

“No tengo problemas ahora. Sin molestias, sin dolores y nada que me detenga. Tengo luz verde, así que solo necesito hacer el trabajo. Estoy en ese camino ahora y eso es lo que estoy acostumbrado a hacer. El entrenamiento, el sacrificio, esa es la parte del deporte que disfruto. Solo me voy a quedar atrapado en eso. Esta es la primera vez desde el gran accidente que todo está al 100 por ciento. No hay ninguna razón por la que deba ser retenido. Se trata simplemente de empezar a correr y entrenar y tratar de volver a la velocidad".

El británico no había retornado a su mejor nivel desde que sufrió un grave accidente en el 2019 en el marco del Critérium del Dauphiné, desde entonces, el experimentado ciclista ha disputado algunas pruebas, pero sin obtener los resultados deseados.

Le puede interesar: Vuelta al País Vasco 2022: así será el recorrido de la segunda etapa

“Obviamente me retrasé un poco con el comienzo de la temporada debido a los contratiempos que tuve en diciembre y enero, pero ahora he tenido dos meses y medio sólidos para establecer una buena base”, dijo Froome.

En el 2022, Froome inició la temporada disputando la Coppi Bartali, en donde terminó en la posición 86 de la clasificación general. Su próximo reto será el Tour de Los Alpes en Italia desde el 18 hasta el 22 de abril y tiene en mente tomar la partida del Tour de Romandía.