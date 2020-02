El ciclista colombiano Egan Arley Bernal Gómez tiene como principal objetivo para 2020 defender el título del Tour de Francia que consiguió en 2019 y que le permitió ser considerado como uno deportistas del año en Colombia y además ganar recientemente el Premio Laureus en la categoría 'Revelación del Año'. Sin embargo, el corredor nacido en Zipaquirá aún tiene una cuenta pendiente con el deporte de las bielas y que él mismo reconoció que le ha costado cumplir.

Bernal aceptó en entrevista para El Mundo de España que poder ganar carreras de un día o triunfar en etapas ha sido muy difícil para él, a pesar de que en competencias de varias semanas demuestra un buen rendimiento que le permite ocupar los primeros lugares.

De igual forma señaló que tiene como un objetivo en su carrera ganar una fracción regular. "Sí, hay motivación para el Tour. Ganar etapas para mí siempre ha sido muy complicado. Obviamente, me haría mucha ilusión ganar en el Tour de Francia y en cualquier otra carrera. Vencer carreras de un día y etapas ha sido siempre muy difícil", dijo el colombiano.

Por otro lado, Egan reveló el que sería su calendario previo a iniciar la defensa de la 'grande boucle', ya que espera defender el título de la París-Niza, además tiene pensado estar en la Vuelta al País Vasco.

Uno de los lideres del INEOS también indicó que en junio, previo al Tour de Francia, participará del 31 de mayo hasta el 7 de junio en la edición 72 del Critérium du Dauphiné para después tomar una semana de descanso.

"La idea del entrenador es no llegar tan bien y poder mejorar la forma en el Tour de Francia. Es una carrera-tránsito para muchos, como de preparación. Pero también por eso prefiero descansar antes y llegar en mejor estado al Dauphiné, porque sentirse bien en la bicicleta y no sufrir tanto me da mas confianza para el Tour", puntualizó.