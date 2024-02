Gaviria 'baja la cabeza' tras ganar la etapa 1 del Tour Colombia: "He pedido disculpas"

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar), primer líder del Tour Colombia, se mostró feliz por su primera victoria de la temporada tras un controvertido esprint en el que el ciclista de La Ceja terminó pidiendo disculpas por posible maniobra incorrecta al encerrar contra las vallas al italiano Davide Persico.



"Cuando se gana, uno siempre puede decir que está bien... y estoy de maravilla . Ha sido una etapa bastante dura por la altura y por la rapidez de todo el tramo final. Al final, por fortuna, contamos con fuerzas. Creo que hicimos un buen trabajo como equipo y tuvimos que enfrentarnos a rivales fuertes. Todo el mundo quería buscar las opciones, pero pienso que lo hicimos bien", señaló Gaviria en la meta de Duitama.

Gaviria, quien no levantó los brazos al atravesar la línea de meta, habló con Persico y le pidió disculpas por una maniobra que perjudicó a su rival.



"He buscado desde el primer momento lanzar el esprint en dirección de las vallas, y es cierto que tanto Persico como yo nos hemos encontrado ahí; le he pedido disculpas, pero mi trayectoria era esa, tanto uno como otro queríamos buscar el hueco y ese hueco a veces no existe", admitió Gaviria.

El velocista del Movistar se mostró "contento por empezar así el año y agradecido" a sus compañeros "por el gran trabajo realizado en toda la etapa de hoy".