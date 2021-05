Voy a dejar la piel por mantener la camiseta rosa: Egan Bernal, líder del Giro de Italia

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal dio un importante paso hacia el título de la edición 104 del Giro de Italia al ganar este lunes 24 de mayo la etapa 14 que contó en su recorrido con el Passo Giau, considerado como la 'Cima Coppi' de la carrera.

Con la victoria, Bernal se consolidó en el primer lugar de la general y ahora tiene al italiano a Damiano Caruso a dos minutos y 24 segundos, mientras que tercero se ubica el británico Hugh Carthy a tres minutos y 40 segundos.

Después de la celebración y mientras descansaba en el hotel, el ciclista colombiano habló, mediante un en vivo por Instragam, con Juan Charry, en donde reveló algunos de los sentimientos que lo acompañaron durante los duros momentos que vivió en el 2020 por la lesión que presentó en la espalda y también le envió un mensaje a la afición de Colombia.

"Uno viene acá (al Giro) a hacer la genera, cuando uno dice eso es a ganar. Pero después de la lesión, después de retirarme y salir por la puerta de atrás del Tour con el número uno y no poder terminar por los problemas físicos. Decía que si hacia podio o me veo peleando estoy contento, quedaría tranquilo, pero no me esperaba nunca, no había ganado una etapa en una gran vuelta y ahora llevo dos, está muy bien. El ser líder tantos días y poder disputar la carrera desde los primeros días", afirmó.

Por otro lado, Bernal se refirió a la frase que dijo al término de la etapa "I'am Back" - Estoy de regreso - y al proceso que tuvo que vivir para volver al más alto nivel.

"Han sido dos años difíciles en lo personas. Creo que en este momento dentro de mi sé quién soy, sé lo que tengo y lo que puedo hacer. Sabía que retirarme y ni siquiera estar en la grupeta del Tour, saber que todos los sprinter lo llevan a uno del gancho y siendo uno escalador y quedarse en una subida, este no soy yo. Una serie de cosas, altibajos y cosas duras por que las que siento que pasé física y mentalmente. Siento que a cierto punto dudaba y me preguntaba '¿será que todavía soy bueno? ¿puedo estar allá?. Ellos están rompiendo récord y yo aún no puedo estar con ellos. Son cosas que uno aunque se tenga confianza y confíe en ser bueno, pero los otros también entrenan y mejoran"; indicó.

Egan aceptó que en algunos momentos que había llegado a su tope de capacidades, por lo que ser líder del Giro de Italia y estar defendiendo le permite reencontrarse.

"Pensaba que tal vez llegué a mi 100% y de ahí no pasaría. Al estar acá (Giro ), ganar una etapa y ponerme líder y ratificarlo con otra etapa. Por eso dije que estoy de vuelta. Me siento yo otra vez, aunque tenga algo de dolor de espalda, me moleste la lesión, pero aún así puedo demostrar mi nivel", manifestó.

El ciclista nacido en Zipaquierá aprovechó para enviarle un mensaje a Colombia, teniendo en cuenta la situación de orden público por la que atraviesa.

"Quiero que sepan que las personas que estamos acá pedaleando y llevando con orgullo la bandera de nuestro país y más en estos momentos tan complicados. De verdad en estos momentos queremos mandar algo de felicidad. Estando afuera del país se siente más uno colombiano. Uno valora más las cosas. Gracias por el apoyo y voy a hacer lo mejor posible para llegar con la camiseta a Milán. No prometo nada. Falta mucho, pero crean que voy a dejar la piel por mantener la camiseta rosa y gran parte de eso es por representar a mi país",, afirmó.

Finalmente, Egan Bernal relató que no sabía que la transmisión de televisión falló, y contó detalles de lo que fue la parte definitiva de la etapa.

"Todo el mundo está hablando de eso, para mí es extraño por que la moto que graba iba estuvo siempre conmigo. Dicen que no vieron mucho. El Education First puso un ritmo muy fuerte y quedamos Daniel Martínez y yo. Ellos iban tiran para Carthy y más o menos a cinco de meta le dije a Dany Martínez que me sentía muy bien. 'Capo si puede hacer una pequeña aceleración para yo ir'. Quedamos muy pocos y decido ir por que Yates era segundo de la genera y se había quedado, estaba a u nos diez segundos y se me hizo extraño por que él sabe regularse muy bien, pero perder diez segundos a cinco kilómetros se me hizo extraño. Yo dije que quería ir por la etapa y si quería debía coger a los que estaban escapados. Ataqué y todos íbamos de gancho. Aceleré y quedó solo. Los otros quedaron a 20 metros y poco a poco me regulé, cogí ritmo y fueron cediendo tiempo. La bajada la hice muy tranquilo, sin tomar riesgos", puntualizó.