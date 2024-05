Este miércoles se disputó la etapa 17 del Giro de Italia que dejó al ciclista alemán Georg Steinhauser como ganador en solitario. La etapa fue una verdadera prueba de resistencia y estrategia para todos los participantes, incluyendo los destacados ciclistas colombianos Nairo Quintana y Daniel Martínez.

Después del ganador, la llegada en alto fue dominada por el esloveno Tadej Pogacar, quien, al cruzar la meta en segundo lugar, consolidó aún más su liderazgo en la general con la 'maglia rosa'. Pogacar, miembro del Team UAE, llegó a 1 minuto y 23 segundos del ganador del día y logró ampliar su ventaja sobre el segundo clasificado en la general, el colombiano Daniel Martínez. La diferencia entre Pogacar y Martínez se extendió de 7 minutos y 18 segundos a 7 minutos y 42 segundos tras la etapa de este miércoles.

El esloveno mostró su supremacía al distanciarse del pequeño pelotón de favoritos a dos kilómetros de la meta, un movimiento que dejó claro su control sobre la carrera. A tres kilómetros de la cima, los favoritos, incluyendo a Martínez, aún estaban juntos a tres minutos del líder del día. Sin embargo, el desgaste y la estrategia comenzaron a jugar un papel crucial en los últimos kilómetros.

El protagonismo de los colombianos

Ben O'Connor fue el primero en quedarse rezagado tras un ataque decidido de Daniel Martínez. Pogacar respondió rápidamente, siguiéndole de cerca antes de acelerar y mantener unos metros de ventaja, lo que le permitió cruzar la meta con 18 segundos de ventaja sobre Antonio Tiberi, Geraint Thomas, Daniel Martínez, Einer Rubio y Romain Bardet.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la notable actuación de Nairo Quintana, del Movistar Team. Quintana lideró la fuga durante más de 70 kilómetros, demostrando su tenacidad y capacidad de resistencia en una de las etapas más exigentes del Giro.

Acompañado por ciclistas como Pellizari y el propio Steinhauser, Quintana mostró una actuación destacada, aunque finalmente no pudo mantenerse al frente, terminando en la 14ª posición, a 2 minutos y 27 segundos del ganador del día.

La jornada no solo se destacó por la competencia en la carretera, sino también por el notable compañerismo mostrado entre los ciclistas colombianos. Daniel Martínez, del equipo Ineos, recibió un apoyo crucial de Nairo Quintana en un momento crítico. "Salí con la mentalidad de si se podía hacer diferencias, en el puerto anterior me vi un poco solo, pero bueno gracias a Nairo que me dio unos geles porque realmente estaba vacío ya sin nada", confesó Martínez, subrayando el espíritu de solidaridad y patriotismo de Quintana en un momento en el que se estaba quedando sin energía, a pesar de pertenecer a equipos diferentes.

Y es que en la fuga, Martínez se quedó sin compañeros de equipo, y de no ser por la ayuda de Nairo podría haberse quedado del pelotón y haber puesto en riesgo su segundo puesto en la clasificación general.

El apoyo de Quintana a Martínez es un ejemplo inspirador de la camaradería que existe entre los ciclistas colombianos. En un deporte donde la competencia es feroz, estos momentos de solidaridad resaltan la importancia de la ayuda mutua y el espíritu de equipo, incluso cuando no se pertenece a la misma escuadra.

"Al final Ineos trató de controlar la carrera y que la diferencia aumentaba pensé que ellos querían un ritmo para que nadie atacara", explicó Martínez sobre la situación al final con Geraint Thomas, su máxima amenaza en el segundo puesto de la general a 22 segundos.

La actuación de los ciclistas colombianos en esta etapa del Giro de Italia reafirma su lugar entre la élite del ciclismo mundial. Con Quintana mostrando su resistencia y Martínez luchando por mantenerse en los primeros puestos de la general, los colombianos continúan siendo protagonistas en una de las competencias más prestigiosas del ciclismo.

Las declaraciones de Dani Martínez