Con presencia colombiana, Quick Step confirma su nómina para el Giro de Italia

La escuadra Deceuninck-QuickStep confirmó la nómina que irá a la próxima carrera grande, el Giro de Italia. El equipo dentro de su plantilla confirmó la presencia del colombiano Álvaro Hodeg, quien será la apuesta para conseguir victorias de etapas en los embalajes.

El sprinter colombiano luchará por la camiseta de puntos de la ronda italiana, donde se verá las caras con el también 'cafetero' Fernando Gaviria, quien ya ganó en su momento el maillot ciclamino.

We are going with a strong and motivated team to the start of the season's second Grand Tour - the always charming but brutal @giroditalia (3-25 October): https://t.co/2eG9pjKEHC pic.twitter.com/zS8F0AS33p