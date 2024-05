¿Quién es Daniel Martínez, colombiano que asaltó el podio del Giro de Italia?

Sin duda alguna, el ciclismo se ha convertido en uno de los deportes más importantes y tradicionales en Colombia. Desde Luis Herrera, Martín Emilio Rodríguez, mejor conocido como Cochise, hasta la actualidad con un futuro enorme para la disciplina. Entre ellos, aparece Daniel Felipe Martínez quien le hizo frente a Tadej Pogacar en el Giro de Italia 2024, tanto así que logró ocupar el segundo puesto, detrás del esloveno.

Pero, ¿quién es Daniel Felipe Martínez? Nacido el 25 de abril de 1996 en Soacha, solo tenía una cosa en mente: el ciclismo. Martínez nació para la disciplina como una de las jóvenes promesas, tanto así que desde muy pequeño, se empezó a destacar como un escalador excepcional, demostrando su talento en carreras de mucha exigencia.

Vea también: Colombiano ayuda colombiano: Nairo y su apoyo crucial a Dani Martínez en el Giro de Italia

Actualmente, Daniel Martínez hace parte del equipo alemán, Bora Hansgrohe en donde llegó justamente en 2024, después de pasar por EF Education EasyPost e INEOS Grenadiers y antes, estuvo en el Wilier Selle Italia en donde compitió por primera vez en el Giro de Italia en 2016.

Daniel Martínez se ha destacado como uno de los ciclistas más importantes en Colombia, gracias a que en las etapas de montaña le va muy bien, siendo el ciclista más completo hoy por hoy del país, tanto así que ha logrado competir en varias ocasiones en el Giro de Italia, en la Vuelta a España y en el Tour de Francia. De hecho, fue quinto en Italia en 2021.

Dentro de su palmarés, ha ganado la Vuelta al País Vasco en 2022 y el Critérium Dauphiné en 2020. También se hizo con los Juegos Panamericanos de Lima contrarreloj en 2019, 1 etapa de la París-Niza, 1 etapa del Tour de Francia en 2020 y Campeonatos de Colombia en contrarreloj.

Daniel Martínez ha hecho impresionantes carreras, entre ellas la etapa ganada en el Tour de Francia en 2020 competencia en la cual gana la jornada 13 con una destreza y en donde demostró su categoría en ascensos de puertos de montaña, categorizándolo como un excelente escalador como su principal cualidad. Sin embargo, en 2024, quedó en evidencia que también es un gran velocista, apretando el acelerador y poniéndole la tarea difícil a Tadej Pogacar.

Le puede interesar: [Video] Se pinchó Pogacar: sorpresa en la etapa 19 del Giro de Italia

Con 28 años encima, logró uno de los hitos más grandes en su carrera, pues se aseguró en el podio desde hace algunas jornadas anteriores y lo reafirmó en la última etapa del Giro de Italia. Daniel Felipe Martínez, es sin duda alguna, el gran referente del ciclismo colombiano que pisó los talones de Tadej Pogacar como el segundo de la competencia solo detrás del esloveno.

Esta segunda posición y con el asalto del podio final, Daniel Martínez se afianza como un ciclista sumamente completo, que dio muestra de ello en nada más y nada menos que el Giro de Italia. Con 28 años, el nacido en Soacha desafía a los grandes ciclistas del mundo poniendo a Colombia y su nombre en un punto alto dentro de la disciplina, no en vano, es considerado como un ciclista completo que no espera detenerse acá, sino seguir asaltando podios y por qué no, títulos.