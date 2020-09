El colombiano Miguel Ángel López (Astana), ganador de una etapa en el pasado Tour de Francia, confirmó este lunes su participación en el Giro de Italia, que da comienzo el sábado en Sicilia.

'Supermán' participará por tercera vez en su carrera en la ronda italiana, en la que subió al podio, al tercer cajón, en 2018 (7º en 2019).

The last Maglia is Back! @SupermanlopezN welcome on board! 🛫 @AstanaTeam pic.twitter.com/gGoLgigq20