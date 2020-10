Tao Geoghegan Hart ganó la etapa 20; Hindley es nuevo líder del Giro de Italia

El ciclista británico Tao Geoghegan Hart (Ineos) ganó este sábado en Sestriere la 20ª y penúltima etapa del Giro de Italia por delante del australiano Jai Hindley (Sunweb), nueva 'maglia' rosa.

Ambos corredores cuentan con el mismo tiempo al frente de la clasificación general antes de la última etapa, una contrarreloj de 15,7 kilómetros en Milán.

Aunque Hindley apartó a su compañero de equipo neerlandés Wilco Kelderman del liderato, Geoghegan Hart, mejor rodador, es el mejor colocado para conquistar el Giro el domingo.

Kelderman flaqueó en la segunda de las tres subidas a Sestriere, a 30 kilómetros de meta de esta etapa de 190 kilómetros.

Como ocurrió en la etapa del Stelvio el jueves, el australiano Rohan Dennis (Ineos) reventó el grupo de favoritos y solo siguieron su rueda Geoghegan Hart, su jefe de filas, y Hindley.

Kelderman, que ya sufrió el jueves en el Stelvio, en la etapa que se hizo con la prenda rosa, limitó la pérdida de tiempo a unos cuarenta segundos en la cima. Pero la brecha aumentó un minuto más al pie de la tercera y última subida.

En la última ascensión (6,9 km al 7,2 %), Kelderman se acercó a un minuto dentro de un grupo donde también estaba el portugués Joao Almeida (Deceuninck). Pero volvió a perder tiempo cuando Hindley lanzó una serie de ataques a partir de los últimos 2300 metros, sin conseguir descolgar a Geoghegan Hart.

El británico de 25 años se impuso al esprint para llevarse su segundo triunfo de etapa, seis días después del conseguido en Piancavallo.

Hindley, de 24 años, vestirá el domingo la 'maglia' rosa por primera vez en su carrera.

Kelderman cayó en la general al tercer puesto, a 1 minuto y 32 segundos de su compañero de equipo.

HE'S DONE IT!!!!!!



Tao Geoghegan Hart wins stage 20 at the #Giro d'Italia. He goes toe to toe with Hindley and takes the victory in emphatic style! ⭕️ pic.twitter.com/zsoJUpTVCC