Un colombiano recibe el voto de confianza para el Giro: irá como jefe de filas

Colombia apunta a ser nuevamente protagonista en el World Tour en este 2024, donde la principal novedad es el regreso de Nairo Quintana a la élite tras acordar su segunda etapa en el Movistar. Asimismo, otros como Egan Bernal, Santiago Buitrago o Daniel Felipe Martínez figuran dentro de las cartas fuertes que tendrá el país.

Este último, comenzó la temporada de forma positiva al coronarse campeón nacional en la contrarreloj, siendo además su primera carrera como corredor del Bora-Hansgrohe; quien, a su vez, apunta a ser protagonista a nivel mundial con Primoz Roglic en sus filas.

Justamente, el equipo alemán lo proyecta como su jefe de filas para el próximo Giro de Italia, algo que él mismo confirmó en una reciente entrevista al diario El Tiempo, donde también mencionó a aquellos gregarios que lo podrían acompañar.

"Iré a Italia como líder. Voy a disputar la general. No sé cuál es la nómina, pero en la lista larga están Emanuel Buchmann y Lennard Kämma. También nos vamos a enfocar en ganar etapas en el embalaje, pues tenemos a Sam Welsford, quien ganó etapas en el Tour Down Under", manifestó Martínez.

¿Qué otras carreras disputará Daniel Felipe Martínez?

Si bien el oriundo de Soacha fue descartado para disputar el Tour Colombia 2.1, también dio a conocer aquellas carreras que harán parte de su calendario en este 2024.

"Iré a la Vuelta a Murcia, luego voy a la Vuelta a Algarve para defender el título del año pasado. Me centraré en la Strade Bianche. También iré a la Tirreno-Adriático y después me decidiré si corro el Tour de Romandía o el Tour de los Alpes", señaló.

Además del Giro, Daniel Felipe Martínez espera a estar a disposición del Bora para disputar el Tour de Francia, donde será uno de los soldados que tendrá Roglic en su objetivo de vestirse con el 'maillot' amarillo.

