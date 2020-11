Gregario de lujo de Chris Froome deja el ciclismo por una artritis

El ciclista británico Ian Stannard (Milton Keynes, 33 años), uno de los históricos del Sky, actualmente Ineos, se ha visto obligado a retirarse del ciclismo profesional debido a una artritis reumatoide, según informa el equipo.



Stannard ha estado con el equipo británico desde su lanzamiento en 2010 y ha jugado un papel importante en su éxito durante más de una década. Ex campeón nacional, termina su carrera con 7 victorias, incluidas dos en el Tour de Gran Bretaña, y como miembro clave de cinco alineaciones ganadoras en grandes vueltas.

Será recordado por sus triunfos en la Omloop Het Nieuwsblad de 2014 y 2015, antes de llegar al tercer puesto en la París-Roubaix en 2016.



"Es decepcionante tener que parar así, pero es la decisión correcta para mi salud y mi familia. Hemos explorado todas las opciones este año para lidiar con mi condición, y el equipo ha estado conmigo en cada paso del camino. Empecé a tener la esperanza de poder manejar el problema durante el confinamiento, pero tan pronto como regresé a las carreras supe que mi cuerpo ya no podría rendir a ningún nivel ".



El médico del Ineos, Richard Usher explicó su punto de vista sobre la enfermedad de Stannard.



"A Ian le diagnosticaron artritis reumatoide hace 12 meses. Le ha causado una severa inflamación en las articulaciones e Ian ha tenido dolor en las muñecas, rodillas y tobillos. Hemos probado varios tratamientos, pero finalmente ha tomado la mejor decisión para su salud a largo plazo ".

Stannard es parte de la generación dorada de corredores de Gran Bretaña, y se graduó de la academia británica de ciclismo junto a ciclistas como Geraint Thomas, Ben Swift y Mark Cavendish.

Se incorporó a T-Mobile y se inició en las filas profesionales del equipo belga Landbouwkrediet, antes de unirse al Team Sky al comienzo de la temporada 2010.



"Mi victoria favorita fue sin duda la segunda victoria de Omloop. Me había roto la espalda el año anterior y el proceso de recuperación fue el más difícil que tuve que soportar en mi carrera. Luego, vencí a tres ciclistas del Quick-Step, en Bélgica ... No hay nada mejor que eso. La gente todavía me pregunta sobre esa victoria", concluyó Stannard.