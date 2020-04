Induráin: "Hay que cuidarse, ya habrá tiempo de salir y disfrutar de la bici"

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia, no ha podido disfrutar la experiencia de la Titán Desert, para la que había confirmado su asistencia este año, y dijo que ahora es "momento de cuidarse y ya habrá tiempo de salir y disfrutar de la bicicleta".



Indurain se dejó convencer hace un tiempo por Melchor Mauri para probar la aventura africana y competir en la Titán Desert que debía comenzar el 19 de abril con el equipo KH7- Logifrio.

"No va a poder ser. Es momento ahora de cuidarse. Intentar entrenar todo lo posible en el rodillo o haciendo gimnasia. Ya habrá momento de salir a la calle y disfrutar de nuestra pasión en la bicicleta y ponerse en forma", dijo Indurain.



"La aventura se ha aplazado, así que no nos queda otro remedio que seguir entrenando en casa", confesó el ganador de cinco Tour de Francia en declaraciones difundidas por su equipo.