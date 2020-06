Lance Armstrong extiende su lista de "enemigos" en nuevas revelaciones de su documental

El exciclista estadounidense Lance Armstrong sigue generando polémica y en esta oportunidad ha extendido su larga lista de "enemigos" con las revelaciones que ha hecho en su documental. Además de hablar de la primera vez que se dopó y las repercusiones que pudo haber tenido esta práctica en el cáncer que sufrió. El texano ha lanzado afirmaciones contra otros excorredores.

Armstrong atacó fuertemente a su compatriota Floyd Landis, exciclista que delató parte del esquema de dopaje del exganador del Tour de Francia.

"Podría ser peor, podría ser Floyd Landis y despertarme como un pedazo de mierda cada día. Sí, es lo que pienso. Bueno, no lo pienso, lo sé. No estará feliz con aquello, espero que encuentre algo de paz en su vida. No le tengo ningún rencor", afirmó.

Por otro lado, Lance arremetió contra el italiano Iván Basso al señalar que es un personaje al cual idolatran en su país, incluso por encima de Marco Pantani.

"Italia glorifica a Iván Basso, le tratan como a un ídolo, le dan trabajo, le invitan a las carreras y a salir en televisión. No es muy distinto a ninguno de nosotros. Sin embargo defenestraron a Pantani, le destruyeron en la prensa, le patearon fuera del deporte y ahora está muerto. Está jodidamente muerto", señaló Armstrong.

El último gran atacado por parte del estadounidense fue el español Carlos Sastre Candil, ganador del Tour de Francia en 2008 y a quien utilizó Armstrong para justificar su regreso al a competencia profesional en 2009.

El texano menospreció el triunfo de Sastre en la 'Grande Boucle' de 2008, indicado que no fue un digno campeón de la carrera.

"Veía el Tour de Francia y ví que Carlos Sastre ganó el Tour de Francia. Oh, Dios mío. ¿Carlos Sastre? No es un campeón digno del Tour... Pensé si él puede ganar el Tour, yo puedo regresar al ciclismo y volver a ganar el Tour", puntualizó.

De esta manera, Lance Armstrong sigue extendiendo su lista de "enemigos" al protagonizar polémicas con Filippo Simeoni, Alberto Contados, Iván Basso, Carlos Sastre, Floyd Landis, entre otros.