Los mensajes "de rabia" que Nairo recibió con tristeza tras cambiar Movistar por Arkea

Nairo Quintana ha sido uno de los deportistas colombianos más activos durante la cuarentena que vive el deporte por cuenta de la pandemia del coronavirus. El pedalista boyacense ha dialogado con diferentes medios y también a través de sus redes sociales personales.

Mientras Nairo entrena a la distancia bajo las órdenes del Arkea Samsic, días atrás dialogó con ESPN sobre varias situaciones que marcaron sus últimos meses en el Movistar Team, así como la ilusión con su nueva escuadra. En medio de todo ello, manifestó su descontento por mensajes “con rabia” que recibió durante la última temporada.

“Me enviaron muchos mensajes de rabia. ‘A qué le tienes miedo, tienes que seguir en la primera línea’, me dijeron. ‘Yo no me estoy escondiendo de nadie’, les decía yo. Tengo las mismas ganas, la misma motivación”, señaló en primera medida sobre ese episodio que le causó gran incomodidad.



Y también relató algunas palabras que le cayeron por su salida al Arkea: “Quería darle la confianza a un equipo para que también siga contratando gente de buen nivel y así podamos disputar carreras. Yo no estoy dando un paso para atrás, estoy aquí. No somos un equipo pequeño, tenemos motivación piernas y ganas”.

Cabe señalar que, Nairo Quintana ya ganó dos carreras de tres días en Francia con el Arkea Samsic y tuvo una destacada participación en las pruebas nacionales de ruta en Colombia. Se alistaba para el Tour de Francia como objetivo principal, pero la pandemia del coronavirus ahora tiene en veremos la temporada ciclística. No obstante, confirmó que estará en el Tour Colombia 2021.